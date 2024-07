Ces contrats Airbus et Boeing qu'il ne faut pas oublier

Contrats fermes, protocoles d'accord, confirmation de commandes.....

Le Farnborough Airshow s'achève sur une série de contrats fermes, de protocoles d'accord, de confirmation de commandes.... Difficile de se prêter au jeu journalistique devenu un peu "barbant" qui cherche à répondre à la question suivante : "Quel est le gagnant ?" ou "Quel est le perdant ?". Le nombre total de contrats fermes est de cinq, sachant que les 20 Boeing 777-9 de Qatar Airways étaient déjà inscrits au carnet du constructeur et qu'il y a de fortes chances que les 20 A330-900 de VietJet, annoncés en février dernier, l'étaient également.

Les gros-porteurs ont dominé les annonces au Farnborough Airshow 2024

Le fait majeur est que les différentes annonces ont souligné que la demande du marché s'est orientée sur les gros-porteurs avec la vague de renouvellement de flotte qui a commencé et qui s'amplifie progressivement. Soit pas moins de 105 appareils Airbus et Boeing, sans inclure les options et les commandes Qatar Airways et VietJet. En les incluant, on dépasse les 150 gros-porteurs....

Abra Group, National Airlines, Macquarie AirFinance, Luxair, Drukair...

Face à ces grosses annonces, il serait dommage de laisser de côté une série peut être plus modeste en nombre mais qu'il convient de ne pas oublier : les cinq Airbus A350-900 d'Abra Froup (protocole d'accord), les quatre Boeing 777F de National Airlines (engagement), les 20 Boeing 737-8 de Macquarie AirFinance (contrat ferme), Luxair, nouveau client du Boeing 737-10 avec deux exemplaires fermes (plus deux options) et Drukair nouveau client de l'Airbus A321XLR avec deux exemplaires et trois A320neo (protocole d'accord). Et Berniq Airways.