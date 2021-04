Certificat vert digital : les aéroports et les compagnies européennes le veulent pour la fin juin

Dans une lettre jointe adressée aux chefs d'Etats et aux ministres européens, trois organismes de l'aérien européen, A4E (Airlines For Europe), ACI Europe (branche européenne du Conseil international des aéroports) et l'ERA (Association des compagnies aériennes régionales) ont lancé un appel direct pour une action urgente et transparente pour que le "certificat vert digital", le "standard" du pass sanitaire européen, soit finalisé au plus tard à la fin du mois de juin.

Suivant la proposition de la Commission européenne pour mettre en place un cadre commun européen pour les "certificats", que l'industrie soutient totalement, les signataires voient comme un signe encourageant que le processus législatif suive une procédure accélérée mais selon eux, il n'y a aucune garantie que les "certificats verts digitaux" soient mis en oeuvre ou deviennent opérationnels. Cela reste entre les mains des Etats, de manière individuelle et leurs projets restent largement peu clairs pour l'industrie du transport aérien. Fin mars, le commissaire européen en charge des vaccins, Thierry avait présenté les caractéristiques que devraient avoir le futur "certificat sanitaire européen", avec une mise en place prévue à partir du 15 juin.

"En tant qu'un des secteurs les plus touchés par la pandémie et avec le rôle essentiel de redémarrage