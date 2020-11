Centième lancement de Falcon 9 et septième vol d’étage d’affilée

Soixante Starlink de plus

Le décollage du lanceur Falcon 9 de SpaceX est intervenu ce 25 novembre à 2 h 13 UTC depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Il suit de seulement quatre jours l’envoi depuis la Californie du satellite d’océanographie européano-américain Sentinel 6/Jason C.

Il a permis de déployer sur orbite basse soixante nouveaux satellites Starlink dédiés à l’internet global.

En seize missions menées depuis mai 2019 (dont quatorze en 2020), 955 éléments opérationnels ont été mis à poste – dont 895 semblent toujours sur orbite aujourd’hui.

Sept vols d’affilée

L’étage inférieur du lanceur Falcon 9 utilisait effectuait pour l’occasion son septième vol depuis septembre 2018.

Il est de nouveau revenu se poser sur la barge « Of Course I Still Love You » stationnée au large des côtes de Floride.

C’est un double record à ce jour dans l’histoire encore jeune de la réutilisation.

Statistiques

Le lancement du 25 novembre constitue la vingt-deuxièmee mission orbitale réalisée depuis le début de l’année par SpaceX, sur trente missions américaines réussies.

Il marque également le centième décollage d’un lanceur Falcon 9, toutes versions et toutes missions confondues, depuis juin 2010.

SpaceX pourrait effectuer cinq nouveaux vols d’ici la fin de l’année, qui d’ores et déjà 97 tentatives de lancements (dont 88 réussies) à travers le monde.