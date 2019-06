Cebu Pacific Air ajoute des A321 à son contrat de support équipements avec AFI KLM E&M

Sept A321ceo et trente-deux A321neo sont intégrés au contrat de support équipements signé par Cebu Pacific Air en 2017, qui couvrait à l'origine sa flotte de plus de quarante Airbus A320. La gamme de services inclus dans ce contrat à long terme comprend les réparations à Singapour et au sein du réseau mondial d'AFI KLM E&M, ainsi que l'accès à un pool local de pièces de rechange. Cette extension de contrat vient renforcer la position d'AFI KLM E&M sur le marché du support équipements en Asie, incarné notamment par sa co-entreprise locale avec Sabena Technics, Singapore Component Solutions (SCS), ainsi qu'une large communauté de clients opérant depuis différents hubs dans toute la région.



Fondée en 1996 et basée à Manille, Cebu Air Inc (CEB) dispose d'une flotte de 66 appareils Airbus et ATR. Cebu Air est la compagnie qui propose le plus grand nombre de destinations, fréquences et vols low-cost dans le pays. Avec sa filiale à 100% Cebgo, CEB opère le plus large réseau des Philippines, comprenant 37 destinations domestiques, et reliant les iles les plus exotiques de l'archipel avec 29 destinations en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis : soit un total de 104 liaisons nationales et internationales. CEB a déjà transport plus de 150 millions de passagers.