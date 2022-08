Cathay Pacific : Un problème de train d’atterrissage contraint un A350-1000 de faire demi-tour

L'avion a décollé du troisième plus grand aéroport du Royaume-Uni à 12h34 et devait arriver à l'aéroport international de Hong Kong à 7h25 le lendemain matin. Des observateurs locaux ont pu remarquer que les trains de l’atterrissage de l’aéronef ne se sont pas rétractés. D’après Flightradar24, le A350-1000 a effectué un circuit d’attente au Nord de l’Angleterre pendant un certain temps et au-dessus de la mer d'Irlande avant de revenir à l'aéroport de Manchester deux heures plus tard. La position d'attente prolongée est considérée comme une mesure de précaution pour brûler du carburant afin que l'avion puisse atterrir en toute sécurité. L'avion s'est posé en toute sécurité où il a été accueilli par des véhicules de secours et a regagné l'aérogare par ses propres moyens.

Un détour par la mer d’Islande

Peu après le décollage, l’avion a été dans l’incapacité de rentrer ses trains d’atterrissages lorsqu’il a atteint son altitude de croisière. Cet incident engendre perturbation de l'aérodynamique de vol et des dommages structurels potentiels, jugé par l’équipage trop dangereux pour poursuivre le vol. Comme l'avion venait de décoller, il devait contenir un réservoir de carburant plein, en plus de l'équipage, des passagers, des bagages et du fret. Avec une charge utile aussi important, l’atterrissage aurait été trop brutal pouvant engendrer des conséquences dramatiques tant au niveau matériel qu’humaine. Pour retrouver une limite structurale pour atterrir les pilotes ont dû bruler du carburant en survolant la mer d’Islande.