Cathay Pacific recapitalisée à hauteur de 4,5 Md$

Trois tranches

La compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, a annoncé le 8 juin qu’elle avait finalisé un plan de recapitalisation à hauteur de 39 Md$ de Hong Kong (soit environ 4,5 Md$ de dollars US). Le plan prévoit une aide en trois tranches : 19,5 Md$ de Hong Kong d’actions préférentielles émises au profit du gouvernement région administrative de Hong Kong, qui octroiera par ailleurs un prêt à hauteur de 7,8 Md$ de Hong Kong à la compagnie, et une émission d’actions à hauteur de 11,7 Md$ de Hong Kong pour les actionnaires traditionnels de la compagnie.

Revue de détail

A la suite de cette recapitalisation, le gouvernement de Hong Kong aura une participation de 6% dans le capital de la compagnie aérienne et prévoit de ne la conserver que pendant six ans au maximum. La compagnie Cathay Pacific a connu une année dramatique, avec un effondrement total de son trafic passager, qui contrairement aux compagnies chinoises continentales, n’a pas pu être un tant soit peu compensé par un trafic intérieur qui n’existe pas à Hong Kong. La compagnie envisage donc d’opérer une révision générale de ses coûts. Cathay Pacific devrait notamment réduire sa flotte et des questions se posent notamment sur l’avenir des 21 Boeing 777-9 qu’elle a toujours en commande.