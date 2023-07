Cathay Pacific réalise son premier ravitaillement en SAF à l’étranger

La compagnie Cathay Pacific a ravitaillé quatre de ses vols cargos les 7, 14, 28 et 30 juin qui étaient en partance de l’aéroport de Singapour-Changi à destination de Hong Kong pour les trois premiers et Penang pour le dernier avec du SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable »). Ce SAF a été fabriqué à partir d’huile de cuisson usagée à 100% et répond aux normes européennes de l’ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Il peut réduire de près de 90% les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie. Il a été mélangé et fourni par ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. Cela fait suite à l'utilisation de SAF mélangé, chargé à l'Aéroport international de Hong Kong, sur certains vols l'année dernière, et sur les vols de livraison de son nouvel Airbus A350 en provenance d'Europe au cours des six dernières années.

Cathay Pacific continue de progresser vers son objectif d'utiliser du carburant d'aviation durable (SAF) pour 10% de sa consommation totale de carburant d'ici 2030 en embarquant du SAF sur ses vols commerciaux pour la toute première fois en dehors de son hub de Hong Kong. La compagnie aérienne a lancé le programme "Cathay Pacific Corporate SAF" en 2022, le premier grand programme de ce type en Asie, avec huit entreprises comme clients de lancement. Il propose aux entreprises clientes la possibilité de réduire leur empreinte carbone liée aux voyages d'affaires ou au fret aérien en contribuant à l'utilisation de SAF. Cathay Pacific prévoit d'intégrer d'autres compagnies au programme en 2023.