Cathay Pacific rachète la low cost Hong Kong Express Airways

La compagnie Cathay Pacific a annoncé qu'elle venait de finaliser le rachat de sa petite concurrente low cost Hong Kong Express Airways, ou HK Express, auparavant filiale du groupe HNA. Cathay Pacific a lancé une offre publique de rachat de HK Express le 27 mars dernier et a finalement pris le contrôle total de la petite compagnie low cost pour la somme de 4,9 Md$ de Hong Kong, soit 630 millions de dollars US.

Ronald Lam, actuel directeur commercial et du cargo chez Cathay Pacific, va prendre la direction générale de HK Express. Cette dernière, qui a débuté ses activités en 2014 avec seulement cinq avions, dispose à présent d'une flotte de 24 avions (11 Airbus A321-200, 8 Airbus A320-200 et 5 Airbus A320neo) et a transporté l'année dernière 4,1 millions de passagers vers 27 destinations, principalement en Corée et au Japon.