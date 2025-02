Cathay Pacific présente à Londres sa nouvelle Aria Suite

Le nouveau siège business, dessiné par le studio britannique JPA Design, sur le modèle initial Super Diamond de Collins Aerospace, introduit pour la première fois une porte coulissante qui garantit une plus grande intimité à chaque passager. La cabine est implantée en 1-2-1, ce qui garantit à tous les passagers un accès libre au couloir. Le siège, implanté en "chevron inversé", se transforme en couchette totalement horizontale. L'ensemble du siège est couvert d'une fine laine chaude et confortable, sauf pour l'appuie-tête et l'ottoman, qui sont eux recouverts de cuir. Pour personnaliser encore un peu plus l'expérience, la nouvelle Aria Suite propose un système d'éclairage spécial que le passager peut "customiser" à sa guise. A noter que la cabine elle même est équipée d'un grand nombre de compartiments de rangements et d'un écran de 24 pouces (près de 61 cm). L'ensemble du système IFE, qui présente un très large choix de divertissements musicaux ou vidéos, a été conçu par Panasonic Avionics. A noter aussi que chaque tablette escamotable pour les plateaux repas est aussi équipée d'un porte-tablette digitale. Chaque passager peut, grâce au bluetooth, appairer son propre appareil personnel avec l'IFE du vol. A noter que Cathay Pacific a aussi pensé à de menus détails encore inédits. Ainsi, chaque Aria Suite dispose d'un numéro correspondant au siège dont la luminosité varie si le passager ne veut pas être dérangé. Par ailleurs, en position couchette, le passager dispose à côté de sa tête d'une deuxième petite console de contrôle des positions du siège, ce qui ne l'oblige pas à s'asseoir avant de remettre la couchette en position siège. Enfin, chaque passager est prévenu directement à sa place par un signal lumineux de la disponibilité ou non des toilettes.

"Welcome on board !". C'est ainsi que les hôtesses présentes au prestigieux théâtre royal de Drury Lane (datant de 1812, mais dont le bâtiment d'origine remonte à 1663) ont accueilli de nombreux journalistes venus d'Europe et du Japon venus découvrir un mock-up de la toute nouvelle Aria Suite, la classe affaires dernière née de Cathay Pacific qui va progressivement être installée sur la flotte des 30 Boeing 777-300ER de la compagnie de Hong Kong. Le tout premier dévoilement de la nouvelle business classe remonte à octobre 2024 à Hong Kong, mais on attendait qu'elle arrive en Europe, c'est désormais chose faite puisqu'après Londres, elle va être rétrofitée sur l'ensemble des lignes européennes que Cathay Pacific exploitent et où le Boeing 777-300ER. Paris devrait donc bientôt accueillir la nouvelle Aria Suite mais la date de l'arrivée de la nouvelle cabine n'a pas été précisée.

Parallèlement à l'introduction de la nouvelle Aria Suite, Cathay Pacific présente sur ses Boeing 777-300ER une toute nouvelle classe Premium Economy, conçue par l'équipementier Recaro. Les passagers peuvent bénéficier d'un appuie-tête et d'un repose-pieds en cuir et chaque siège de Premium est équipé "d'ailettes" personnalisées près de l'appuie-tête qui donnent au passager une plus grande sensation de confort et d'intimité. Entre les sièges centraux, une cloison au niveau des accoudoirs peut être relevée pour créer un espace plus intime. Chaque siège est équipé d'une lampe de lecture personnelle et d'un écran ultra haute définition de 15,6 pouces (près de 40 cm).

Un accent donné aux classes avant

Notons enfin que la nouvelle configuration des Boeing 777-300ER de Cathay Pacific va donner une plus large place aux sièges de classe avant. En effet, les avions reconfigurés auront 45 sièges en classe affaires, 48 en Premium economy et 268 en économie. La classe affaires gagne donc cinq sièges par rapport à la configuration précédente, et la classe Premium Economy en gagne de son côté 16. En revanche, la classe économie en perd 28. Nous sommes donc avec un total de 361 sièges pour la nouvelle configuration, soit une légère baisse par rapport au nombre total de sièges précédent (368), mais avec un accent qui est donné aux classes premium.