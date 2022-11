Cathay Pacific ne retrouvera pas ses niveaux de capacité pré-pandémie avant fin 2024

Le groupe Cathay Pacific (Cathay Pacific et HK Express) a annoncé qu'il atteindrait 70% des capacités de vols passagers par rapport à 2019 à la fin de l'année 2023, et qu'il avait un objectif de retour aux niveaux pré-pandémie d'ici la fin 2024. Le groupe précise que cet objectif est en avance sur les prévisions de trafic de l'Asie-Pacifique émises par l'IATA (Association internationale de transport aérien). Rappelons que la région est toujours touchée par des résurgences du variant Omicron et qu'en mars, le groupe Cathay Pacific n'était qu'à 2% des niveaux de capacités de 2019. En août 2022, la capacité était remontée à 15% des niveaux de 2019.

3000 vols passagers supplémentaires d'ici la fin de l'année

Suite aux récents ajustements apportés par le Gouvernement de la région administrative de Hong Kong (RASHK) aux mesures anti-pandémie pour les voyageurs et le personnel navigant entrant à Hong Kong, le groupe a déjà annoncé l'ajout d'environ 3 000 vols passagers d'octobre à fin décembre de cette année. "Alors que la situation du COVID-19 s'apaise, les compagnies aériennes du monde entier ont reconstruit leurs réseaux. Cela nécessite que l'écosystème mondial de l'aviation, y compris les aéroports, les fournisseurs et nos propres compagnies aériennes, entreprennent une préparation substantielle en ce qui concerne les équipages et les employés au sol, la réactivation des appareils et le recrutement. Il s'agit d'un défi auquel sont confrontés les compagnies aériennes, les fournisseurs de l'industrie et les aéroports du monde entier et qui demande du temps ainsi qu'une planification solide pour être relevé. Nous adoptons une approche mesurée et responsable pour gérer la reprise de nos activités, avec la nécessité de relever les défis qui sont propres à Hong Kong. Les frontières de la ville ont été fermées beaucoup plus longtemps que les autres marchés et, surtout, le personnel navigant de Hong Kong était soumis à des contraintes qui n'ont été levées qu'en septembre dernier", explique Augustus Tang, PDG du groupe Cathay Pacific.