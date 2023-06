Cathay Pacific envisage l'achat du Boeing 777-8F

Cathay Pacific Airways s'apprête à commander des Boeing 777-8F

Cathay Pacific Airways Ltd. est sur le point de passer une commande de 2 milliards de dollars pour des Boeing 777-8F, alors que la compagnie aérienne de Hong Kong entame un renouvellement partiel de sa flotte d'avions-cargos 747.

Cathay Pacific Airways l'une des cinq plus importantes au monde, a récemment tranché après une compétition entre deux avions : la future version cargo du Boeing 777X et l'Airbus A350F. Des sources industrielles indiquent que cette compétition a nécessité l'achat initial d'environ 12 avions, pour un montant total d'environ 2 milliards de dollars au prix catalogue, avant les éventuelles réductions accordées par les compagnies aériennes.

Mise en service des Boeing 777-8F en 2027

En janvier 2022, l'avionneur a introduit la version Boeing 777-8F et a reçu une commande pour 36 exemplaires livrables à partir de 2027 de la compagnie Qatar Airways Cargo, basée à Doha. En novembre 2022, Cathay Pacific a examiné des discussions concernant de nouveaux investissements dans ses activités de fret, affirmant qu'elle était "activement" à la recherche de constructeurs d'avions. Selon Reuters, l'acquisition de Boeing 777-8F devrait permettre la mise en service de cet avion d'ici 2027.

Cathay Pacific : Un acteur majeur du fret aérien

Selon l'IATA, Cathay Pacific occupe la cinquième place parmi les opérateurs de fret aérien dans le monde, après FedEx, UPS, Qatar Airways et Emirates. Actuellement, la compagnie dispose de six avions Boeing 747-400F et de quatorze avions 747-8F. Elle exploite 56 avions de passagers de la famille Boeing 777, avec 21 exemplaires du 777-9 en attente de livraison, ainsi que 46 avions de la famille Airbus A350.