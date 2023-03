Cathay Pacific, distinguée pour ses initiatives environnementales

La compagnie Cathay Pacific vient de recevoir le prix de l'initiative innovatrice et inspirante dans le cadre des PATA Awards 2023. Pour mémoire, la PATA (Pacific Asia Travel Association) est une association qui vise à promouvoir le développement du voyage et du tourisme responsable dans la région Asie-Pacifique.

300 000 tonnes de CO2 compensées depuis 2007

Cathay Pacific a été distinguée pour le programme SAF dédié aux entreprises, ainsi que les dernières évolutions de son programme Fly Greener. Ce programme vise à compenser les activités fret et passagers de la compagnie, avec un calculateur d'empreinte carbone intégré. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la compagnie en faveur de la lutte contre le changement climatique en atteignant des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 et l'utilisation de 10% de SAF dans sa consommation totale de carburant d'ici à 2030. Depuis le lancement du programme Fly Greener en 2007, Cathay Pacific a acheté plus de 300 000 tonnes de compensation carbone.

Engagement sur 144 millions de litres de SAF

En 2022, Cathay Pacific a mis en oeuvre plusieurs actions en lien avec la décarbonation de l'aviation. Elle a ainsi lancé un programme dédié aux entreprises clientes de Cathay Pacific de contribuer au développement de l'utilisation de SAF (carburants d'aviation durable). Elle a par ailleurs étendu à ses activités de fret son programme Fly Greener. Enfin, en septembre, Cathay Pacific s'est engagée à acheter 38 millions de gallons US (près de 144 millions de litres) de carburant d'aviation durable. Ces SAF réduiront les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie de plus de 80 000 tonnes, ce qui équivaut à la quantité de carbone que plus de 1,3 million d'arbres pourraient absorber pendant dix ans. La compagnie a été une des premières en Asie à viser une utilisation de 10% de SAF d'ici 2030 et à s'être engagée à acheter plus de 350 millions de gallons US (1,3 milliard de litres) de SAF à partir de 2024, aux côtés de ses partenaires de l'alliance oneworld.