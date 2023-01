Carte de vœux de la sonde lunaire sud-coréenne Danuri

Septième nation sur orbite lunaire

Expédiée le 4 août dernier par un Falcon 9 de SpaceX, la sonde sud-coréenne Danuri (contraction de Dal, qui signifie Lune, et Nuri, qui signifie profiter) s’est placée sur orbite autour de l’astre des nuits le 27 décembre.

L’opération est intervenue avec deux jours d’avance et après trois séries de manœuvres d'insertion sur orbite (démarrées le 17 décembre), sur cinq prévues.

La Corée du Sud est ainsi devenue la septième nation à placer un engin autour de la Lune depuis 1959, 30 ans après avoir développé son premier satellite, Kitsat 1, et 10 ans après avoir lancé son projet d'exploration de la Lune.

« Un moment historique », selon Yoon Suk-yeol, le président de la République.

Un an de mission

La sonde a ainsi voyagé pendant 145 jours, et parcouru au total 5,94 millions de km.

Elle a réduit sa vitesse à 1,62 km/seconde, et effectue désormais un tour de Lune toutes les deux heures.

Il lui restait, au moment de son insertion sur orbite, 93 kg d’ergols, c’est-à-dire suffisamment pour effectuer une mission d'un an.

Celle-ci, qui doit débuter le 23 février, consistera notamment à cartographier et analyser la surface lunaire (mesures de la force magnétique et des rayons gamma), à l’aide de six instruments scientifiques embarqués.

54 ans après Apollo 8

Plusieurs images en noir et blanc de la surface de la Lune avec la Terre en arrière-plan ont été réalisées par Danuri entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Le présent cliché date du 28 décembre, et a été pris à 124 km d’altitude.

Sur la surface terrestre, on arrive à distinguer l’Afrique orientale (à gauche), l’île de Madagascar et l’Australie (à gauche).

Avec le renouveau actuel des missions lunaires, les images de « lever de Terre » prises depuis l’orbite lunaire, qui rappellent le fameux cliché pris en décembre 1968 par les astronautes de la mission Apollo 8, vont se multiplier…

Pour notre plus grand plaisir.