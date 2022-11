Cargo : menace d'une surcapacité globale en 2023 ?

Même si les mois passent et que la reprise du transport aérien mondial est, maintenant, bien là pour la quasi-totalité des compagnies aériennes mondiales après deux années de pandémie de la Covid-19, les images des avions cargo qui continuaient à transporter, contre vents et marées, des produits de première nécessité et surtout du matériel médical et des vaccins restent dans toutes les têtes. Dans certains cas, comme celui d'Ethiopian Airlines par exemple, la très forte impulsion donnée au transport aérien de fret a permis aux transporteurs aériens de quasiment compenser le manque à gagner provenant de l'arrêt quasi-total du transport de passagers. Par le jeu de l'off­re et de la demande, le manque conjoncturel, lié à l'absence des capacités de fret des soutes des avions passagers, a fait fortement remonter les tarifs du cargo et généré une sorte de nouvelle « ruée vers l'or »‚pour trouver des moyens de remplacer les capacités de fret manquantes. Du coup, les activités de conversions «‚P2F »‚(passenger-to-freighter) ont augmenté à un rythme infernal et, parallèlement, tous les grands constructeurs mondiaux (Airbus, Boeing, Embraer, ATR ) ont annoncé le lancement de variantes cargo de leurs fers de lance, en tablant sur le fait que le très fort niveau d'activité cargo mondial allait se maintenir une fois la pandémie passée.

Une activité cargo qui baisse depuis trois mois

Ce n'est, pour l'instant, pas tout à fait ce qui s'est passé. En eet, si on en croit les statistiques publiées chaque mois par l'IATA, la demande de cargo a tendance à ralentir depuis quelques mois et c'est encore le cas pour les données de septembre, les dernières disponibles. Selon l'IATA, la demande globale de fret du mois de septembre, mesurée en CTK (cargo-tonnes kilomètres), a chuté de 10,6„% par rapport par rapport au même mois de 2021, avec une chute identique pour les opérations internationales, même si elle est en baisse de seulement de 3,6„% par rapport à 2019. La chute globale était déjà de 8,3„% en août et de 9,7„% en juillet. Les capacités de septembre 2022 étaient en baisse de 2,4„% par rapport à 2021 (+5„% pour les opérations internationales), mais sont encore en baisse de 7,4„% par rapport au niveau de 2019 (-8,1„% pour les opérations internationales). « Bien que l'activité cargo se rapproche des niveaux de 2019, les volumes restent en-dessous de l'exceptionnelle performance alors que l'industrie connaît actuellement des vents contraires. Au niveau des consommateurs, avec les restrictions de voyages levées après la pandémie, les gens sont enclins à dépenser plus pour leurs vacances que dans le e-commerce. Au niveau macro-économique, les mises en garde sur la récession croissante sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les šux globaux de marchandises et de services, légèrement équilibrés par la stabilisation des prix du carburant. À l'encontre de ce contretemps, l'activité aérienne cargo se porte un peu mieux. Et un ralentissement stratégique de la croissance en capacités, en hausse de 6,3„% en août, à 2,4„% en septembre démontre la šexibilité que l'industrie possède pour s'ajuster aux développements économiques », a précisé Willie Walsh, le directeur général de l'IATA.

Par région, les performances de l'activité cargo sont toutes en fort ralentissement. Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique ont ainsi vu leurs volumes de cargo aérien chuter de 10,7„% en septembre 2022 par rapport à la même période de 2021. Il s'agit d'une baisse plus importante que celle enregistrée en août (-8,3„%). Les compagnies de cette région continuent d'être impactées par le conflit en Ukraine, le manque d'effectifs, et le bas niveau d'échanges commerciaux et manufacturiers liés aux restrictions en rapport avec le variant Omicron en Chine. La capacité disponible dans cette région était en hausse de 2,8„% en septembre 2022, comparativement à la même période de l'année dernière. En Amérique du Nord, les volumes de fret aérien étaient en baisse de 6„% en septembre 2022, par rapport au même mois de 2021. Cette baisse est encore plus importante que celle du mois d'août (-3,4„%). La capacité était en hausse de 4,6„% par rapport à septembre 2021. Les compagnies européennes ont vu les volumes cargo dégringoler de 15,6„ % en septembre 2022, comparativement au même mois de 2021. Cette baisse est similaire à celle connue au mois d'août (-15,1„%). Ce fort retrait est directement attribuable là encore aux conséquences de la guerre en Ukraine, aux manques d'eectifs et aux forts niveaux d'inflation, notamment en Turquie. La capacité, dans cette région, a légèrement augmenté en septembre 2022 (+0,2„%) par rapport à 2021. La chute des volumes cargo est encore plus importante pour les compagnies de la région Moyen-Orient. D'une année sur l'autre, les volumes cargo ont ainsi baissé de 15,8„%. Il s'agit de la plus mauvaise des performances de toutes les régions du monde et la chute est encore plus importante que celle enregistrée en août (-11,3„%). La région est très impactée par la stagnation et le ralentissement des volumes de et vers l'Europe. La capacité était en baisse en septembre de 2,8„ %. Les deux seules régions du monde dont les volumes cargo sont en hausse sont l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les transporteurs d'Amérique Latine ont vu leurs volumes augmenter de 10,8„% en septembre, soit la meilleure performance de toutes les régions du monde. Les compagnies, dans cette région du monde, ont a¦ché un fort optimisme en lançant de nouveaux services et en ajoutant de la capacité, et en investissant même dans des appareils supplémentaires devant arriver en šotte dans les prochains mois. La capacité globale, pour la région, était ainsi en croissance de 18,4„% en septembre 2022, par rapport à la même période de 2021. Les compagnies africaines ont vu leurs volumes augmenter de 0,1„% en septembre 2022 par rapport à l'année dernière, ce qui représente une légère baisse par rapport à la croissance du mois d'août (+1%). La capacité, en revanche, était en baisse de 4,1% par rapport à septembre 2021.

Retraits d'appareils cargo attendus en début d'année prochaine

Pour les mois à venir, il plane de très grandes incertitudes. Même si les ventes de e-commerce restent à un très bon niveau. «La demande a baissé pour le fret aérien », expliquait récemment Randy Stanley, vice-président pour le fret aérien international chez UPS, sur le site spécialisé the Stat Trade Times. «Il y a eu moins de demandes pour les produits manufacturés ces trois derniers mois », remarque-t-il. Il fait aussi observer que le fret maritime, qui avait eu tendance à être transféré vers le transport aérien ces dernières années, est de retour sur les océans. Certaines régions, comme l'Asie, continuent, par ailleurs, de connaître des difficultés importantes de redémarrage. «Généralement, les compagnies de la région continuent de faire face à un environnement très chahuté, avec des coûts opérationnels sous pression résultant des prix du carburant qui restent hauts et de devises locales faibles », explique Subhas Menon, directeur général de l'AAPA (Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique). Plus globalement, le très fort niveau de capacités supplémentaires apporté pendant deux ans, notamment par la frénésie de conversions, est en train de se conjuguer avec un retour de capacités de soutes de —ottes d'avions passagers. Comme le rappelle Randy Stanley : «Traditionnellement, plus de capacités amènent des prix plus bas. Nous avons aussi vu qu'il y a une capacité additionnelle qui arrive sur le marché. Même si cela n'arrive pas au niveau de 2019, cela grandit avec le retour de plus en plus de vols passagers qui apportent de plus en plus de capacités de soute ». Toujours sur le site The Stat Trade times, Indraneel Chatterjee, en charge du développement produit Fret aérien global chez DHL Global Forwarding, précise que, globalement, la capacité globale de fret aérien a grimpé de 18% en octobre 2022, par rapport à la même période de 2021, et que les seules capacités de soute des —ottes passagers long-courrier sont en croissance de 23%. «La capacité a continué à monter parce que le transport aérien passagers s'accroît, ce qui est une bonne nouvelle. Très récemment, les restrictions liées au Covid-19 ont été levées dans beaucoup de pays asiatiques et nous espérons qu'encore plus de capacités de soute supplémentaires fassent le retour d'ici la •n du quatrième trimestre 2022 », ajoute-t-il. Mais cette surcapacité commence à poser problème. «Comme la demande est basse, nous commençons à assister à des annulations. Parce que cela coûte très cher aux compagnies aériennes de maintenir des capacités qui ne sont pas utilisées et cela montre que l'offre est plus importante que la demande ». La conséquence est que certains opérateurs pourraient revoir leurs plans de développement. Indraneel Chatterjee prévoit que, durant le premier trimestre de l'année prochaine, certaines compagnies retireront des —ottes certains de leurs fréteurs. «Je ne pense pas que cela créera un déséquilibre sur le marché car la demande reste basse ». Il émet des craintes sur les tarifs cargo qui restent bien en-dessous des niveaux de 2019 et 6% plus bas qu'en 2021. « Il persiste certaines craintes concernant les prix du pétrole. Bien qu'ils se stabilisent, avec la récente annonce des pays de l'OPEP, et le fait que des pays aient annoncé qu'il y aurait une réduction de la production du pétrole brut, il y a encore des incertitudes. À part cela, nous nous attendons à une forte concurrence sur les marchés. Avec plus de capacités en soute, il faut s'attendre à une compétition plus agressive sur les prochains mois ». Le retour aux niveaux de tarifs de 2019 devrait donc prendre un peu de temps et les yields des compagnies devraient donc s'en ressentir.

Un fort besoin de nouveaux avions

Pour autant, à moyen et long terme, les constructeurs voient toujours des besoins importants pour des avions cargos, surtout dans la mesure où des opérateurs doivent remplacer des —ottes vieillissantes et qui ne correspondent plus aux nouveaux critères environnementaux imposés par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Selon le « Global Market Forecast » d'Airbus pour la période 2022- 2041, la demande pour les avions cargos devrait être de 2 440 appareils pour les vingt prochaines années, dont 900 seront de nouveaux avions. Rappelons qu'Airbus a annoncé le lancement de la version cargo de l'A350, en novembre 2021, lors du Dubai Airshow. Son entrée en service devrait intervenir en 2025 et l'avion a, pour l'instant (•n octobre 2022), un total de vingt commandes fermes (sept pour Singapore Airlines, quatre pour Air France, sept pour Etihad Airways, deux pour Silk Way West Airlines). Fin janvier 2022, Boeing a répliqué en lançant une version cargo du Boeing 777-8, avec une commande initiale de 50 exemplaires venue de la compagnie Qatar Airways. À ces 50 appareils, il faut ajouter une commande venue de Cargolux pour 10 appareils au total, con•rmée à la mi-octobre et tout récemment la commande ferme de Silky Way West Airlines pour deux Boeing 777-8F (plus deux options). Rappelons que les premiers exemplaires du Boeing 777-8F devraient être livrés à partir de 2027. Dans sa prévision pour les vingt prochaines années, Boeing estime qu'il devrait y avoir un besoin de 2 800 avions cargos dans la flotte aérienne globale, incluant 940 nouveaux appareils long-courrier, en ajout de conversions pour des monocouloirs ou des appareils long-courrier.

