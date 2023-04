Carburants durable : l'Europe adopte un accord majeur

6% de carburant durable en 2030

Le fait est suffisamment rare pour être relevé. Transport & Environnement, fédération d'ONG, se félicite de l'accord trouvé sur l'utilisation progressive des carburants avion durables par le transport aérien européen. Matteo Mirolo, responsable des carburants d’aviation durables chez T&E, n'hésite pas à souligner que "cet accord pionnier apporte un soutien sans faille au plus grand mandat de carburants durables au monde pour l'aviation, en termes de pays concernés". Et Transport & Environnement de rappeler que "la loi européenne sur les carburants d’aviation durables (CAD, ou SAF, sustainable aviation fuels) - connue sous le nom de ReFuelEU - prévoit qu'à partir de 2025, tous les vols au départ d'un aéroport de l'UE seront obligés d'incorporer une part minimale de carburants d’aviation durables , en commençant par 2% en 2025. En 2030, ce pourcentage passera à 6 %, puis progressivement à 70% d'ici à 2050".

Des parts obligatoires de carburants synthétiques ou e-kérosène

Le vrai motif de satisfaction pour Transport & Environnement est que l'accord "va mettre l'accent sur les carburants synthétiques". Car, "les objectifs incluent des parts obligatoires de carburants synthétiques (e-kérosène), qui sont le seul type de SAF pouvant être produit en masse de manière durable pour répondre à la demande de carburant du secteur. Les négociateurs se sont mis d'accord sur un mandat de 1,2 % pour les carburants synthétiques entre 2030 et 2031 et de 2 % entre 2032 et 2035. Il s'agit d'une nette augmentation par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne (0,7 % entre 2030 et 2035) et d'une victoire majeure pour le Parlement européen".

De gros doutes sur les huiles de cuisson usagées

Reste néanmoins un motif d'inquiétude chez Transport & Environnement : les négociateurs "ont conservé d'autres matières premières problématiques, qui ne sont ni durables ni en capacité d'être plus exploitées". Et de souligner que "les fournisseurs de carburants durables pourront en effet atteindre les objectifs fixés par l’Europe grâce aux graisses animales et aux huiles de cuisson usagées (UCO), dont la disponibilité est limitée. Les graisses animales sont des sous-produits du processus d'abattage des animaux. Leur inclusion risque de créer des pénuries dans d'autres industries qui les utilisent déjà, comme l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Ces industries pourraient alors se rabattre vers l'huile de palme, qui est très souvent le substitut choisi pour les graisses animales". Pire, "les négociateurs n'ont pas fixé de plafond pour l'utilisation des huiles de cuisson usagées, ce qui pourrait conduire à une demande de l'aviation européenne supérieure à ce que le continent peut fournir de manière durable, le rendant ainsi dépendant des importations et augmentant le risque de fraude".