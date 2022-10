Carburant alternatif : les micro-lanceurs spatiaux s'y mettent aussi

Remplacer à terme les carburants Jet-A1 et RP-1

La recherche de carburants alternatifs au carburant fossiles n'est pas l'apanage des acteurs de la filière aéronautique civile. Le spatial s'y met aussi à l'instar de la décision des sociétés espagnoles PLD Space et Repsol de s'associer pour trouver des carburants durables pour les véhicules spatiaux. Et plus précisément pour les micro-lanceurs que développe PLD Space, les PLD Space développe deux micro-lanceurs réutilisables, le MIURA 1 suborbital et le MIURA 5 orbital. Pour le premier, PLD Space utilise actuellement le carburant Jet-A1, couramment utilisé dans l'aviation, tandis que le propergol - la combinaison d'un carburant et du comburant, qui est généralement de l'oxygène - prévu pour MIURA 5 est le RP-1, la norme pour les moteurs de fusée. L'objectif est remplacer les carburants Jet-A1 et RP-1.

Repsol va travailler sur des biocarburants et des synthétiques

Repsol compter développer les nouveaux carburants à partir de matières premières renouvelables ou recyclées, et plus précisément à partir de biocarburants avancés fabriqués à partir de déchets comme matière première, ou en utilisant des carburants synthétiques produits à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2 retiré de l'atmosphère. Depuis des années, Repsol fabrique des biocarburants produits à partir d'huiles végétales durables, de biomasse, de déchets agricoles et forestiers et d'huiles de cuisson usagées, entre autres.

Miura 1 lancée avant la fin 2022 ?

En attendant la mise au point de ces carburants alternatifs, PLD Space prévoit toujours de lancer son prototype MIURA 1 d'ici la fin de l'année 2022 et de s'attaquer à sa première véritable mission de transport spatial avec MIURA 5 en 2024. L'entreprise, basée à Elche (Alicante) et disposant d'installations techniques à Teruel et Huelva, a déjà réalisé plus de 50 M$ d'investissement pour faire avancer son projet dans le secteur spatial.