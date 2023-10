Canopée, le transporteur d’Ariane 6, baptisé à Bordeaux

Un public incrédule

A l’occasion d’une escale à Bordeaux, sous un Soleil éclatant, le cargo de transport du futur lanceur lourd européen a été baptisé le 5 octobre par le capitaine Yann Moguerou et Madame Berud, l’épouse du président du groupe Jifmar Offshore Services, propriétaire du navire.

Environ 300 personnes étaient conviées à la cérémonie, à laquelle participait notamment Martin Sion, le président exécutif d’ArianeGroup, et des représentants de la presse écrite et audiovisuelle, locale et nationale – dont Air & Cosmos.

L’événement a également attiré de nombreux badauds, intrigués par la présence inhabituelle sur les quais du port de la Lune d’un tel monument (121 m de long pour 22 m de large), équipé de ses quatre grandes voiles rétractables, inspirées d'ailes d'avions, de 36 m de hauteur.

Un poste clé dans les réductions de coût

Ces voiles doivent permettre de faire économiser 30 % à 35 % de carburant lors des traversées transatlantiques du cargo, ce qui va grandement contribuer à réduire les dépenses logistiques du programme Ariane 6.

C’est ce que confirme Christophe Caralp, le directeur de la chaîne d’approvisionnement chez ArianeGroup, qui explique : « Pour être compétitifs et arriver à réduire les coûts de 40 à 50 % sur l’ensemble du programme, nous avons cherché à revoir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et toute la logistique d’Ariane 6. Alors, quand on sait que le poste carburant représente environ 70 % des coûts de transport du lanceur vers la Guyane, je vous laisse faire le calcul quand nous parvenons à réduire la consommation de 30 % à 35 %, tout en développant un transport plus responsable… »

Le lendemain de son baptême, le navire hybride et son équipage de onze personnes étaient déjà repartis, direction Brême, en Allemagne.