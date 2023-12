Cadences de production : Safran demande plus de réalisme à Airbus et Boeing

Les "objectifs irréalistes" d'Airbus et de Boeing

D'un naturel pince-sans-rire, Olivier Andriès, le directeur général du Groupe Safran sait aussi être tranchant comme "une aube de moteur". Lors d'un déplacement au Maroc pour y renforcer des liens stratégiques avec l'industrie aéronautique locale, il a publiquement demandé à Airbus et Boeing d'en finir avec "leurs objectifs irréalistes" en matière d'augmentation des cadences de production sur leurs familles de moyen-courriers A320neo et Boeing 737 MAX. Via sa filiale conjointe CFM International avec GE Aerospace, le groupe est le motoriste exclusif des Boeing 737 MAX et détient 60 % de parts de marché sur la famille A320neo. Après avoir raté son objectif des 720 livraisons en 2022, tous modèles confondus, Airbus risque de récidiver en 2023.

Situation plus tendue chez Boeing

Au 30 novembre 2023, le constructeur européen avait livré 623 avions et il lui en reste près d'une centaine à livrer pour atteindre les 720. Le nombre de moyen-courriers A320neo livrés en était à 490 unités contre 440 au 30 novembre 2022. Airbus avait fini l'année 2022 avec 516 livraisons d'appareils de la famille A320neo. La progression est bien là. Mais du côté de Boeing, on a du en rabattre par rapport à l'objectif initial de 400 à 450 livraisons de Boeing 737 MAX en 2023 et le défi à relever est d'atteindre les 375 unités livrés. Du coup, Safran livrera moins de CFM Leap que prévu : entre 1 600 et 1 650 contre les 1 700 initialement programmés. Cela se retrouve aussi sur les livraisons de nacelles moteurs. "En cours d’année, la demande des avionneurs a tendance à baisser. Cela a été le cas d’Airbus cette année. Nous avons dû réduire en particulier notre production de nacelles par rapport à ce qui était prévu", a précisé le directeur général du groupe Safran.

"Etre ambitieux mais rester réaliste"

Dans ce contexte, les perspectives d'augmentation des cadences de production sur les moyen-courriers à l'horizon 2025-2026 annoncées par les deux avionneurs poussent Olivier Andriès à lancer des appels à la prudence. Et de souligner : "la cadence de 75 Airbus A320neo par mois, affichée un temps comme un totem pour 2025, est désormais repoussée à 2026. Et cela va peut-être encore glisser. Guillaume Faury n’évoque même plus de cadences intermédiaires". "Entre le covid, la guerre en Ukraine, l’inflation de l’énergie, le manque de matières premières et la pénurie de talents, la chaîne d’approvisionnement n’est toujours pas revenue à une situation normale", rappelle le directeur général du Groupe Safran qui poursuit : "ce n’est pas la peine de projeter des choses irréalistes si personne n’est capable de les tenir. Il vaut mieux avoir un discours d’honnêteté. Il faut être ambitieux mais rester réaliste.»