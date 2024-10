Budget de Défense : l'Armée de l'Air et de l'Espace consolide sa chasse et son espace en 2025

14 Rafale pour Saint-Dizier, Orange et Mont-de-Marsan

Les trois bases Rafale de métropole (Saint-Dizier, Orange, Mont-de-Marsan) vont se partager les 14 Rafale que Dassault Aviation doit livrer en 2025. La flotte Rafale va aussi bénéficier de sept pods Talios, et de missiles air-air MICA et des missiles de croisière Scalp-EG. La base aérienne 125 d'Istres recevra un Airbus A330-200 modifié en Phénix, sur les trois prévus. La base aérienne 133 de Nancy-Ochey va pouvoir aligner 12 Mirage 2000D rénovés supplémentaires. La base aérienne de Cazaux disposera de cinq Caracal du lot de huit commandé en 2020 en soutien à l'aéronautique. Ce type d'appareil remplacera aussi les cinq Puma en Guyane. Deux C-130H rénovés seront livrés à Evreux, et un A400M à Orléans. Deux ATL-2 standard 6, les derniers de la série de 18, rejoindront Lann-Bihoué. Le troisième et dernier satellite CSO sera également livré et tiré en début d'année depuis Kourou, sur une Ariane 6.

Missiles pour l'Armée de Terre et la Marine

Des Tigre rénovés sont aussi prévus pour le 1er RHC de Phalsbourg (deux) et les 5e RHC et 4e RHFS, à Pau (cinq appareils). L'Armée de Terre doit aussi recevoir quatre vecteurs du système de drone tactique au profit du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, ainsi que des Mistral 3 pour ses régiments d'artillerie avec également des lots de missiles antichars courte portée et les premières munitions téléopérées à courte portée. La Marine percevra quant à elle des missiles Aster et des kits de conversion au dernier standard pour Exocet. L'effort se poursuit aussi en 2025 en matière de lutte antidrone, avec la livraison de trois tourelles laser, de trois systèmes de leurrage Skyjacker (un par armée), de quatre systèmes Parade et de 100 fusils brouilleurs Nerod F5.

Les patrouilleurs de l'espace Egide et Toutatis

Au titre des commandes, l'Armée de l'Air et de l'Espace est concernée avec des AASM, Scalp-EG et Mica de nouvelle génération, ainsi que des missiles air-air Meteor à longue portée. L'espace va être consolidé avec les commandes de patrouilleur-guetteur Egide, démonstrateur de patrouilleur en orbite basse Toutatis, et du successeur du radar à longue portée Graves. L'Armée de Terre va aussi commander des missiles moyenne portée (MMP) et des Mistral 3. La Marine, quant à elle, va pouvoir lancer la réalisation de son futur porte-avions PANG.

Commandes d'infrastructures majeures

Des commandes d'infrastructures majeures sont également prévues : celles qui permettront l'accueil des futurs avions Archange sur la base aérienne 105 d'Evreux et d'un simulateur Awacs sur la base aérienne 702 d'Avord. Une troisième cellule va aussi être créée pour la maintenance des Phénix de l'Armée de l'Air et de l'Espace, sur la base aérienne 125. Des investissements vont aussi être réalisés pour les parkings de la base aérienne 120 de Cazaux. Au titre des livraisons, l'Armée de l'Air et de l'Espace va pouvoir réceptionner des bâtiments au profit du commandement de l'espace à Toulouse et un bâtiment neuf pour la 2e compagnie du 25e régiment du génie de l'air à Mont-de-Marsan.