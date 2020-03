Bruxelles ouvre une deuxième enquête sur Alitalia

Deux enquêtes sur un total de 1,3 Md€

Alitalia fait désormais l'objet de deux enquêtes approfondies de la part des services de la concurrence de la Commission européenne. A celle qui a été ouverte en avril 2018 suite à un prêt-relais d'un montant de 900 M€ accordé par l'Etat italien afin de permettre à Alitalia de poursuivre ses activités s'ajoute désormais une seconde portant cette fois sur le nouveau prêt de 400 M€ accordé par les autorités italiennes à Alitalia "pour faciliter la rationalisation de l'entreprise afin de tenter de vendre ses actifs". "Le décret-loi autorisant ce prêt a été approuvé par le gouvernement italien en décembre 2019. En janvier 2020, le décret-loi a été converti en loi par le parlement italien. Il dispose également que la procédure permettant la cession des actifs d'Alitalia doit être achevée pour le 31 mai 2020. Une nouvelle procédure de vente, menée par le commissaire extraordinaire, devrait être lancée prochainement", rappelle la Commission européenne.

Plusieurs plaintes

Et de poursuivre : "dans ce contexte, l'enquête approfondie de la Commission permettra à l'Italie et à l'entreprise, ainsi qu'à ou aux acquéreurs intéressés, d'y voir plus clair sur la question de savoir si le prêt de 400 millions € constitue une aide d'État et s'il respecte les règles de l'UE en matière d'aides d'État. Le rôle de la Commission en vertu du traité UE est de contribuer à garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs européens. Les parties intéressées peuvent déclencher des enquêtes sur les aides d'État en déposant des plaintes auprès de la Commission. En l'espèce, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes alléguant que le prêt constituerait une aide d'État et serait incompatible avec les règles de l'UE applicables".

Enquête distincte

Bruxelles rappelle également que la deuxième enquête portant sur le nouveau prêt de 400 M€ est distincte de celle concernant le prêt-relais d'un montant total de 900 M€ octroyé par l'Italie à Alitalia en 2017 "afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités". La Commission européenne cherche à déterminer si ce prêt-relais constitue une aide d'État "et si, dans l'affirmative, il est conforme aux règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, et notamment aux lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration".