Brussels Airport atteint l'avant-dernier niveau de l'Airport Carbon Accreditation

Brussels Airport a atteint le niveau 4+ du programme Airport Carbon Accreditation (ACA), le programme indépendant du Conseil international des aéroports (ACI) qui compare et certifie les aéroports sur le plan de leurs émissions de CO2. Premier aéroport belge à atteindre l’avant-dernier niveau d’accréditation, Brussels Airport fait ainsi partie des 67 aéroports les plus performants (niveau 4+ ou 5) parmi les 591 aéroports qui participent au système ACA à l’échelle mondiale.

De plus en plus proche du niveau 5

Brussels Airport a atteint le niveau 4+ du programme ACA (Airport Carbon Accreditation) de l’ACI EUROPE (Conseil international des aéroports), l’organisation qui représente plus de 500 aéroports répartis dans 55 pays d’Europe. Ce programme indépendant compare les efforts déployés par les aéroports afin de réduire leurs émissions de CO2 et les certifie en matière d’empreinte carbone sur l’environnement. « Cette reconnaissance est un jalon dans tous les efforts que nous avons fournis ces dernières années pour réduire sensiblement notre empreinte carbone. Brussels Airport se rapproche ainsi du niveau 5, car nous nourrissons toujours l’ambition de ne plus émettre du tout de CO2 d’ici 2030 en tant qu’exploitant de l’aéroport. Cela montre une nouvelle fois que nous obtenons des résultats concrets sur le terrain avec notre programme de réduction des émissions de CO2. », déclare Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Les initiatives environnementales de Brussels Airport

Pour passer du niveau 3+ au niveau 4+ (Transition), Brussels Airport a intégré, conformément au Greenhouse Gas Protocol, davantage de sources d’émission dans le calcul, comme l’impact des biens et services achetés, le traitement des déchets (de l’aéroport et des partenaires) et des eaux usées. Pour le niveau 4+, les émissions d’un vol complet sont en outre comptabilisées pour tous les vols au départ, tandis que seule la phase d’atterrissage et de décollage est prise en considération pour les niveaux inférieurs. Brussels Airport a par ailleurs établi un Carbon Management Plan décrivant les actions que l’exploitant de l’aéroport compte entreprendre au cours des prochaines années afin de ne plus émettre de CO2 (Net Zero Carbon) d’ici 2030 (ce qui correspond au niveau 5 de l'ACA). Parmi ces actions figurent le transfert modal (ou « modal shift ») pour les passagers et les collaborateurs ainsi que la transformation de son installation de chauffage pour les bâtiments aéroportuaires en une alternative sans énergie fossile. Les compagnies aériennes sont en outre encouragées à déployer des appareils plus respectueux de l’environnement par le biais des tarifs aéroportuaires et à utiliser des carburants d’aviation durables (SAF).