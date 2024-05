Brussels Airport a accueilli près de 2 millions de passagers en avril

Avec un total de 1 957 165 passagers, Brussels Airport a accueilli en avril un trafic en hausse de 5,6% par rapport au même mois de l'année 2023. L'ajout par United Airlines d’un second vol quotidien vers Newark ainsi que de nombreuses nouvelles liaisons ont eu un impact positif sur le nombre de passagers. Nouvelair opère désormais depuis Brussels Airport sur Monastir (Tunisie), Air Arabia opère sur Tétouan (Maroc) et Brussels Airlines sur Cracovie (Pologne). En avril Brussels Airport a eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles compagnies : Singapore Airlines qui vole 4 fois par semaine sur Singapour et Wideroe qui vole 2 fois par semaine sur Bergen (Norvège). La part des passagers en transfert en partance était de 11,6%, avec une augmentation du nombre de passagers intercontinentaux.

Mouvements en hausse de 2%

16.275 mouvements de vol ont été enregistrés en avril, soit une augmentation de 2% par rapport à avril 2023. Le nombre de vols passagers a augmenté de 2,2% par rapport à 2023. En avril 2024, le nombre de passagers moyen par vol était de 145, soit cinq passagers de plus que l’année précédente.

Le fret en soute grimpe de 20%

En avril, le total des volumes de fret transportés via Brussels Airport a connu une hausse de 2,9% par rapport à avril 2023, totalisant 62.715 tonnes. Les volumes de fret aérien ont également connu une hausse de 2,7%, totalisant 53.143 tonnes. Le segment des vols full cargo enregistre une hausse de 1,5%, le fret en soute a grimpé de près de 20%, conformément à la capacité accrue des vols passagers. Les services express perdent 5% et les volumes transportés par camion augmentent de près de 4%. Les principales régions d'importation sont l'Asie, en forte hausse par rapport à avril 2023 en raison d'une augmentation du commerce électronique, l'Afrique et l'Amérique du Nord. La principale région d'exportation est à nouveau l'Asie, suivie de l'Afrique et de l'Amérique du Nord.