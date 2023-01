Brussels Airport a accueilli plus de deux fois plus de passagers en 2022 que l'année précédente

L'activité de l'aéroport de Bruxelles a fortement repris en 2022. L'année dernière, Brussels Airport a accueilli près de 19 millions de passagers, soit une croissance de 102% par rapport à 2021 (9,4 millions de passagers). Le niveau d'activité de la plateforme bruxelloise a atteint 72% du niveau de 2019 (26,4 millions de passagers), celui d'avant la crise de la Covid-19.

Le mois de décembre à 77% du niveau de 2019

La part des passagers en transfert au départ est de 15%, contre 18% en 2019, avec une reprise principalement marquée au cours du second semestre. Les dix pays les plus visités en 2022 ont été l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, le Portugal, les Etats-Unis, la France, la Grèce, le Royaum-Uni et le Maroc. La Turquie, la Grèce et le Maroc ont même dépassé les niveaux record de 2019. Le mois de décembre a enregistré 1,46 million de passagers, soit un taux de fréquentation de 77% par rapport à 2019.

Le fret aérien en retrait de 7% par rapport à 2021

En 2022, les volumes totaux de fret ont atteint 775 721 tonnes, soit une baisse de 8% par rapport à 2021. Les volumes de fret aérien ont connu une baisse de 7% par rapport à 2021. Cette diminution s'explique par une année 2021 record (+30%) pour la zone cargo de Brussels Airport. Dans le segment de "full cargo", on assiste également à un recul de 13% par rapport à 2021. De son côté, le cargo à bord d'avions passagers a augmenté de 27% par rapport à 2021, en raison de la hausse continue du nombre de vols passagers. Enfin, le segment des services express a diminué de 13% par rapport à 2021. De manière générale, les volumes cargo ont été sous pression toute l'année en raison de tensions géopolitiques persistantes, des confinements en Chine, de la menace d'une récession et son impact sur le e-commerce.