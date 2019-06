Brussels Airlines retrouve un peu d’autonomie

Confrontée aux lourdes pertes de sa filiale, Lufthansa revoit la stratégie d’Eurowings. Lufthansa a annoncé son intention de limiter sa compagnie low cost aux vols moyen-courrier avec une flotte composée uniquement d’A320. Exit donc les vols long-courriers qui seront transférés vers les compagnies de réseau ou une nouvelle structure. Eurowings devra en outre obtenir une réduction de ses couts unitaires (siège-kilomètre) de 15% d’ici à 2022.

Conséquence inattendue – mais espérée – pour la Belgique : Brussels Airlines quitte le périmètre d’Eurowings dans lequel elle n’avait jamais trouvé sa place. La compagnie belge propose en effet un modèle difficilement adaptable au low cost en opérant à la fois des vols long-courrier (Afrique, Amérique du Nord), moyen-courriers et charter (pour le voyagiste Thomas Cook). De même, Brussels Airlines propose à la fois des vols point à point et des vols en correspondance, à l’aide d’une flotte articulée autour de l’A320 et l’A330.

La compagnie, qui conservera son identité, redeviendra une compagnie de réseau au même titre que Lufthansa, Swiss et Austrian, avec lesquelles elle renforcera d’ailleurs sa coopération. La compagnie belge, qui dispose actuellement des coûts les plus bas du groupe Lufthansa et qui est par ailleurs dans le vert depuis 2018, ne sera cependant pas dispensée de produire de nouveaux efforts. L’objectif pour les compagnies de réseau du groupe a été fixé à 3% d’augmentation de la recette unitaire d’ici 2022 et une réduction de couts de 1 à 2% par an sur la même période. La compagnie belge dispose de 3 mois pour proposer un plan dans ce sens.