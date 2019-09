Brussels Airlines ouvre une ligne Bruxelles-Montréal

Star Alliance réorganise sa desserte entre Bruxelles et le Canada. A partir de fin mars 2020, la compagnie belge Brussels Airlines opèrera, et ce durant toute la saison d’été, cinq vols par semaine entre Bruxelles et Montréal en Airbus A330. Ce vol s’ajoutera à celui opéré quotidiennement par Air Canada sur base annuelle.

Dans le même temps, la compagnie belge arrêtera sa ligne Bruxelles-Toronto au profit d’Air Canada qui assurera une ligne entre son hub de Toronto et Bruxelles toute l’année, à raison de 5 vols par semaine opérés en B787-8.

L’appareil utilisé par Brussels Airlines pour la desserte de Montréal en été sera positionné sur Bruxelles-Washington lors de la saison d’hiver, permettant ainsi d’annualiser la ligne reliant les capitales américaine et européenne.

Ce genre d’optimisation au sein même de l’alliance permet de renforcer chacun des partenaires. Air Canada peut nourrir plus adéquatement son centre de correspondance de Toronto alors que Brussels Airlines peut alimenter plus facilement ses vols africains avec les passagers en correspondance depuis Washington et Montréal.