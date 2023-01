British Airways : un Airbus A380 a loupé 2 tentatives d'atterrissage

Déroutement d'un Airbus A380 de British Airways en raison de mauvais temps

Un avion de la compagnie British Airways se dirigeant vers San Francisco aux Etats-Unis a été contraint lundi 2 janvier 2023 de se dérouter en raison du mauvais temps qui sévit à l'aéroport de Californie. Le vol British Airways a décollé de Londres Heathrow avec 45 minutes de retard, à 15h56 à destination de San Francisco. Le vol BA287 s'est approché de l'aéroport par le nord et a fait deux tentatives d'atterrissage avant de se dérouter vers l'aéroport international d'Oakland, situé de l'autre côté de la baie, où il a atterri peu après 19 heures après un vol total de plus de 11 heures.

L'Airbus A380 immatriculé G-XLEE a dû rester à l'aéroport international d'Oakland pendant deux heures et demie avant de pouvoir continuer son voyage vers San Francisco, sa destination initiale. Le vol suivant n'a duré que 25 minutes, ce qui est relativement court pour un avion à deux étages, et il a atterri en toute sécurité de l'autre côté de la baie lors de la première tentative à 20 h 04, avec trois heures et demie de retard.