Breeze Airways prête à décoller aux Etats-Unis

Malgré la crise du transport aérien mondial, le début des activités de Breeze Airways (initialement créée sous le nom de Moxy, mais qui a du en changer à cause d'une controverse avec la chaîne Moxy Hotels, filiale de Marriott) se précise. La compagnie, fondée par le "gourou" de l'aérien David Neeleman (JetBlue, WestJet, Morris Air, Azul...) vient de recevoir le feu vert du Département aux Transports américain pour débuter ses activités.

60 Airbus A220-300 arrivent à partir du mois d'août

Initialement pensée comme une compagnie purement low cost, David Neeleman veut aussi proposer une classe premium aux passagers avec une configuration 2-2 et plus d'espace pour les jambes. Breeze Airways entend se focaliser sur le point à point régional en desservant les villes secondaires américaines qui ont été "oubliées ou négligées" avec des avions proposant des petits volumes, et en privilégiant les fréquences. En janvier 2019, Breeze Airways (alors, encore "Moxy") et JetBlue avaient transformé une lettre d'intention en commande ferme pour 120 Airbus A220-300 (60 chacune). Le premier des A220 de Breeze Airways devrait arriver en flotte à partir d'août 2021.

83 millions de dollars de levée de fonds

D'ici cette date, Breeze Airways devrait débuter ses vols avec des Embraer 195 loués. Le premier de quinze exemplaires loué auprès de Nordic Aviation Capital est arrivé en février. Le second devrait arriver à la fin du mois. Pour lancer les opérations, David Neeleman a levé 83 millions de dollars auprès de différents investisseurs. Le siège de Breeze Airways sera situé à Darien, dans le Connecticut.