Breeze Airways prend 20 Airbus A220-300 de plus

80 Airbus A220 pour Breeze Airways

La jeune compagnie aérienne américaine Breeze Airways passe commande pour 20 Airbus A220-300 supplémentaires, portant le total de ses achats fermes à 80 exemplaires. En janvier 2019, le transporteur, sous le nom de code "Moxy Airlines", avait signé un premier contrat portant sur l'achat ferme de 60 Airbus A220-300 équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF dans version PW1500G. A ce moment là, l'objectif était de mettre en service commercial les premiers appareils durant l'année 2021. La pandémie est venue bousculer un peu le planning initial mais pas tant que cela puisque Breeze Airways prévoit de mettre en exploitation ses Airbus A220-300 au cours du second trimestre 2022 avec des livraisons démarrant durant le quatrième trimestre 2021.

Une livraison par mois au départ du site d'Airbus à Mobile

Les livraisons seront réalisées au départ du site d'Airbus à Mobile, Alabama, au rythme d'un appareil par mois au cours des six prochaines années et demie. Breeze Airways a démarré ses vols en mai dernier au moyen d'Embraer E-190 pris en location, le temps que les A220-300 arrivent. Breeze Airways a choisi un aménagement cabine en deux classes avec une "Première", l'équivalent de la classe affaires sur le marché intérieur américain, qui sera équipée des nouveaux sièges conçus et développés par Safran Seats, les Z600.

Plus de 170 A220 livrés

A fin août 2021, Airbus avait livré 173 A220 dans les deux versions : 50 A220-200 et 123 A220-300. Le carnet de commandes restant à livrer porte sur 470 appareils dont seulement 40 A220-200. Il est clair que les préférences du marché vont vers la version de plus grande capacité qui peut aller jusqu'à 160 sièges en classe unique.