Bourget 2019 : XSun dévoile son drone à énergie solaire

Dans le cadre de l'initiative 3DExperience Lab, programme d'accélérateur de start-up de Dassault Systèmes, l'entreprise Xsun a dévoilé le 17 juin « le premier prototype de son drone autonome indépendant de l'énergie, le Solar Xone SX1.2 », a annoncé Dassault Systèmes.

Afin de mettre au point ce premier prototype, qui a vu le jour en un an, Xsun s'est appuyé sur les compétences mises à sa disposition par Dassault Systèmes dans le cadre du programme 3DExperience Lab. Ainsi, la start-up a pu bénéficier du savoir-faire de l'industriel pour la conception de l'appareil. Ce programme a également permis à Xsun de « simuler et tester différents matériaux, configurations de câblage, flux de vent et intégrité structurelle, avec des mises à jour automatiques du modèle numérique à mesure que les concepts étaient révisés », à préciser Dassault Systèmes.