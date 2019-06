Bourget 2019: Thales présent sur l'Avion des métiers pour recruter et présenter ses professions.

Quel est votre projet en quelques mots sur l’Avion des métiers ?

Vincent Mattei : Nous sommes présents sur l’Avion des métiers à la fois pour recruter sur la partie emploi, mais également, pour participer, dans le cade de l’avion des métiers et du GIFAS, aux présentations des métiers, particulièrement sur deux types de métiers : les techniciens et les ingénieurs dans le domaine de l’Intelligence Artificielle. Nous faisons à la fois la promotion des métiers, de l’aéronautique et du spatial, mais nous sommes également là pour recruter.

Quelle est votre problématique de recrutement ?

VC : Nous avons, aujourd'hui, une prévision de recrutement de 5 500 personnes dans le monde dont 2 500 en France et beaucoup de besoins, notamment dans le domaine de la R&D. Donc on recherche à la fois dans le logiciel, le matériel et dans l'engineering system, pas uniquement dans le domaine de l’industrie. Cela fait beaucoup de recrutements, donc nous espérons attirer, ici, un maximum de candidats pour différents sites.

Pourriez-vous nous développer les principaux métiers de la R&D que vous visez ?

VC : Nous recherchons, par exemple, un ingénieur en développement système, un ingénieur en développement tourelle embarquée, des profils en électronique, des profils en supply chain, beaucoup de postes de techniciens en maintenance électronique, en réparation, sur du support client et de la logistique intégrée, donc une multitude de postes R&D et industrie. On peut aussi citer du management d’offres et de projets.

Quel est l’élément qui vous démarque de ce salon ?

VC : L'élément qui nous démarque, c'est l’équipe. Nos collaborateurs qui présentent leurs métiers sont passionnés. Mais nous avons surtout une capacité à offrir une opportunité de postes partout en France et à l’étranger et nous permettons à nos futurs candidats d’évoluer dans tous les secteurs d’activité que nous couvrons : défense, sécurité, aéronautique, spatial, transports, identité et sécurité numérique. Nous avons donc une capacité à intégrer des personnes qui vont faire de longues carrières diversifiées chez Thales.