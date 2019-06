Bourget 2019 : Thales développe une solution pour l'identification des drones

Thales a annoncé le 17 juin travailler au développement d'un système d'identification et de suivi des drones à destination des autorités réglementaires et des forces de l'ordre. L'ambition est ainsi de renforcer la sécurité des vols de drones et ainsi d'aider à l'identification des aéronefs ne respectant pas les règles en vigueur.

La solution mise au point par Thales et Gemalto correspond à « une plateforme numérique dans le cloud qui permet l'échange de données en direct. Cette solution connecte déjà les acteurs de l'aviation et optimise les opérations depuis trois ans. Elle inclut désormais la gestion des drones (UTM), faisant le lien entre régulateurs et opérateurs pour assurer l'émission automatique d'autorisations de missions de vols », précise Thales.

L'intégration de Gemalto à ce projet permet l'émission d'une carte d'identité pour les drones, laquelle comprendra les informations nécessaires à l'identification des aéronefs (immatriculation, opérateur, autorisations de vol...). Afin de pouvoir suivre les drones en temps réel, un traceur pourra être installé sur les aéronefs. Celui-ci sera connecté à la plateforme et transmettra la position du drone en direct.