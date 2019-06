Bourget 2019 : Stratasys propose la fabrication additive pour les intérieurs de cabine

Le spécialiste de l'impression 3D, Stratasys était jusque là connu pour proposer ses technologies de fabrication additive pour des pièces d'avion qui étaient plutôt invisibles. Il a profité de l'édition 2019 du Salon aéronautique du Bourget pour présenter tout un panel de nouvelle utilisation de l'impression 3D pour les intérieurs de cabines et tout ce qui entoure les sièges. "Nous pouvons fabriquer pratiquement tout ce qu'il y a autour des sièges, sauf le siège lui même", explique Eric Bredin, directeur général de Stratasys. Pour le reste de l'intérieur des cabines, Stratasys a déjà avancé puisqu'elle a déjà conclu un contrat avec l'allemand Diehl pour fabriquer en impression 3D les pièces permettant d'accrocher les rideaux de séparation entre les classes de cabine.

"Notre technologie est très intéressante pour les constructeurs et les équipementiers, car elle permet de réaliser des pièces solides et légères car à la structure alvéolée que nous pouvons réalisée. C'est un gain de poids très important pour les compagnies aériennes et il y a aussi un gain de coûts très important", poursuit Eric Bredin. "En termes de maintenance, grâce à la fabrication additive, il n'est pas forcément nécessaire de faire toute une série de pièces. Il est possible de faire seulement quelques pièces en fonction des besoins. Cela résout aussi les problèmes de stockage et de logistique", ajoute Eric Bredin.

Ce mouvement de Stratasys vers le secteur des intérieurs cabines vient aussi de technologies qui continuent à évoluer perpétuellement. "Auparavant, quand nous imprimions une pièce avec la technologie d'impression 3D, il y avait un aspect légèrement strié qui nécessitait des interventions supplémentaires. Maintenant, nous pouvons faire varier l'aspect de surface des pièces pour leur donner par exemple un aspect granuleux, appliquer des peintures spéciales, ou créer des multiples effets d'imitation", explique Eric Bredin.

A côté de ce focus sur l'aménagement des intérieurs cabines, Stratasys a aussi annoncé lors du salon du Bourget un contrat avec la société Boom Supersonic, pour fabriquer certaines pièces d'avion en impression 3D.