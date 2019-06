Bourget 2019: Satys présent sur l'Avion des métiers pour recruter et présenter ses professions.

Pourriez-vous nous présenter votre projet en quelques mots sur l'Avion des métiers ?

Satys: Nous sommes une entreprise qui travaille la peinture dans l'aéronautique et le traitement de surface. Nous faisons aussi de l'aménagement intérieur des avions. Aujourd'hui nous sommes présents sur l'avion des métiers pour présenter des formations que nous sommes capables de dispenser en interne et pour trouver nos futurs collaborateurs car nous avons pas mal d'offres d'emplois en cours publiées sur la plateforme Air&Jobs. Parallèlement, sur l'Avion des métiers en lui-même, nous représentons le métier de la peinture aéronautique pour présenter ce métier aux jeunes et étudiants qui vont passer cette semaine.

Quelle est votre problématique de recrutement ?

Satys: aujourd'hui il existe une réelle difficulté pour recruter car le marché de l'emploi se tend, le taux de chômage diminue donc nous avons moins de candidats sur place. De plus, nos métiers demandent pas mal de mobilité, ce qui peut faire peur aux jeunes. Nous devons savoir convaincre, ce qui n'est pas toujours évident. Nous rencontrons une autre difficulté sur nos métiers de production: il n'y a aucune école qui forme à nos métiers, il faut donc susciter des vocations sur des métiers qui sont assez méconnus du grand public. Nous devons donc faire la promotion des métiers et expliquer ensuite, aux futurs potentiels qui seraient intéressés par ces métiers, que nous sommes capables de les former et de les accompagner.

Quelques professions en détails ?

Satys: il y a le peintre aéronautique, l'étancheur aéronautique, nos coeurs de métiers sur lesquels nous recrutons énormément. Nous avons également des postes à responsabilité. Nous recrutons, par exemple, des responsables d'unité de production, des adjoints responsables de sites. Nous avons aussi des postes de direction ouverts.

Quel est l'élément qui vous démarque de ce salon ?

Satys: Nous sommes une entreprise qui a encore son ADN de PME, mais nous sommes en train de devenir un grand groupe puisque nous sommes à l'international et que nous sommes passés à plus de 3 000 collaborateurs cette année. Nous avons beaucoup de challenges dans un esprit de PME, c'est ce qui attire et intéresse nos candidats.