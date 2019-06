Bourget 2019: Sabena Aerospace signe avec Lockheed

Alors que la pression se fait de plus en plus forte sur Lockheed dont le faible empressement à conclure des contrats en Belgique dans le cadre de l’achat de 34 F-35 agace plus d’un industriel belge, un premier geste a été fait cette semaine avec la signature d’un contrat entre Lockheed et Sabena Aerospace.

Cette dernière a vu son statut de centre de services agréé pour l’entretien de C-130 renouvelé pour 10 ans à partir de 2023. Une démarche pas si évidente car cet agrément est lié à l’opération de C-130 dans le pays concerné. Or, à partir de 2023, la Belgique n’en opérera plus, suite au passage de la Défense belge sur A-400M. Sabena Aerospace pourra ainsi poursuivre l’entretien de C-130 dont un millier d’appareils sont actifs dans le monde. Sabena Aerospace sera également active sur l’A-400M. Elle a obtenu un premier contrat auprès d’Airbus pour l’entretien des premiers appareils livrés à la Belgique. La Défense négocie actuellement le contrat de maintenance lourde de ses appareils qui sera sous-traitée à l’industrie à partir de 2024. Un contrat pour lequel Sabena Aerospace semble bien placée.