Bourget 2019 : Rendez-vous à l'Avion des Métiers

Susciter des vocations, recruter, orienter....Les exposants de l'Avion des Métiers se préparent activement. Ils s'attendent à recevoir quelque 60 000 visiteurs sur cet espace de 3 000 m2 du Salon du Bourget dédié aux métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Ils étaient un peu plus de 55 000, il y a deux ans. "Avec 15 000 recrutements prévus en 2019 et des tensions ou des pénuries constatées de manière récurrente par les entreprises membres du Gifas, cette rencontre est l'occasion de renforcer l'attractivité de nos métiers, de promouvoir les formations mais aussi les métiers du transport aérien et de la défense", souligne-t-on au Gifas, l'organisateur de l'Avion des Métiers qui en est à sa quatrième édition.

Une quinzaine de métiers seront présentés durant cette semaine du 17 au 23 juin, dont les trois derniers jours sont ouverts au grand public. La liste est réévaluée à chaque édition pour faire éventuellement place à de nouveaux métiers. Cette année, ceux d'ingénieur d'études en intelligence artificielle, d'architecte intégrateur industriel et d'expert ingénierie industrielle font leur apparition. "D'autres évoluent. Des métiers de production classiques comme technicien d'usinage ou ajusteur seront présentés sous l'angle nouveau de l'industrie du futur, de la fabrication additive, avec des démonstrations en réalité virtuelle", explique Philippe Dujaric, directeur des affaires sociales et de la formation du Gifas.

L'Avion des Métiers est un rendez-vous grand public avant tout. "C'est surtout un moment de communication accessible à tous, où nous devons faire savoir que nous sommes dans une filière qui recrute, aussi bien dans les grands groupes que dans les PME. Les recruteurs doivent donc aussi accepter de recevoir, par exemple, des parents qui cherchent simplement un stage pour leurs enfants", souligne Philippe Dujaric. Un des objectifs du Gifas est aussi d'attirer davantage de public hors Ile-de-France. Du coup, les journées réservées aux professionnels sont aussi prévues pour les visites de groupes scolaires venus également de Normandie, des Pays de la Loire ou encore de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Enfin, les organisateurs de l'Avion des Métiers promettent une scénographie "qui marquera les esprits. Nous avons en effet scénarisé un avion de la taille d'un A320, mais il faudra attendre le jour J pour le découvrir..."