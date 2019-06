Bourget 2019 : Rendez-vous au Paris Air Lab

Cette année marquera la seconde édition du Paris Air Lab, né à l'occasion du Salon du Bourget 2017. Le concept de ce lieu, qui se trouve dans le hall Concorde du musée de l'Air et de l'Espace, a légèrement évolué, bien que son essence ait été conservée. L'objectif est de mettre l'innovation et l'ouverture au cœur de cet espace et de rendre attractive une filière qui dispose d'importants besoins en matière de ressources humaines. « La science, la technologie sont des domaines très attirants, qui garantissent une véritable aventure intellectuelle », déclare ainsi Anne Bondiou-Clergerie, directrice affaires R&D, espace et environnement du Gifas, qui a imaginé le Paris Air Lab, avec le concours des industriels et acteurs du monde aérospatial et de la société Hopscotch. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de l'Avion des métiers, situé dans la continuité du Lab.