Bourget 2019 : près de 700 ventes d'avions en trois jours

On annonçait une 53e édition du Salon du Bourget en demie teinte après des années de ventes flamboyantes. Avec près de 700 ventes d'avions commerciaux en trois jours, cette 53e édition du Salon du Bourget est partie pour faire moins qu'en 2017 mais le nombre déjà atteint montre que le secteur du transport aérien garde toute sa vigueur après cinq premiers mois de 2019 assez laborieux. Arrivés au Salon du Bourget dans le rouge, Airbus et Boeing ont rattrapé leur retard et l'année 2019 n'est pas finie puisque Emirates doit encore confirmer des commandes d'A330neo et d'A350 ainsi que de Boeing 787-10. Le prochain Salon de Dubai sera donc l'occasion de nouveaux investissements. Avec le lancement de son A321XLR, Airbus a pris la tête avec 361 ventes, suivi par Boeing qui a profité de l'effet British Airways et IAG avec une lettre d'intention pour 200 Boeing 737 MAX. Un signal fort de confiance envoyé aux marchés et aux passagers. D'autant que Willie Wash est pilote de ligne. Ces 200 Boeing 737 MAX tirent le bilan du constructeur américain qui en était à 257 après trois jours. Boeing a également vendu des avions cargos, un segment qui reste son point fort puisqu'il est tout seul. L'effet A321XLR ne doit pas masquer que Airbus a accroché deux nouveaux clients pour son A330neo : Virgin Atlantic Airways et Cebu Pacific. Enfin, ATR peut afficher 52 ventes dont 17 pour la version STOL de son ATR 42-600 dont le lancement sera effectif d'ici à la fin de cette année.