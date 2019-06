Bourget 2019 : Première apparition des ravitailleurs Phénix et KC-46A

KC-46 et A330 MRTT sont concurrents sur le marché international. Mais pour l'instant c'est l'appareil européen qui a remporté le plus de contrats. L'A330 MRTT a en effet été commandpar l'Australie, le Royaume-Uni, L'arabie Saoudite, Les Emirats Arabes Unis, la France, la Corée du Sud et Singapour. Le MRTT a aussi été choisi pour équiper la flotte européenne MMF qui va être mise en place par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Norvège et qui sera opérée par l'OTAN.