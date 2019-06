Bourget 2019 : partenariat entre Hexadrone et Internest

Lundi 17 juin, à l'occasion de l'ouverture du salon du Bourget, Hexadrone et Internest ont annoncé l'établissement d'un partenariat. Le drone modulable Tundra d'Hexadrone sera ainsi doté du système de positionnement LoLas d'Internest. « La maturité du marché appelle désormais l'écosystème à ne plus seulement offrir des briques technologiques, mais à développer des solutions intégrées. Un enjeu majeur réside aujourd'hui dans la capacité des acteurs à combiner leur offre pour proposer des solutions toujours plus complètes et pertinentes pour les utilisateurs », a fait savoir Internest.

Les environnements d'emploi dans lesquels les technologies d'Internest et d'Hexadrone peuvent être mises en oeuvre ont poussé les deux sociétés à se rapprocher. En effet, le système de positionnement d'Internest représente un intérêt certain lorsque les drones doivent se poser sur des plateformes mobiles, tels que des bateaux ou des véhicules blindés. Un usage de plus en plus fréquent et amené à se généraliser dans le domaine militaire.