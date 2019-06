Bourget 2019 : l'industrie se tourne vers l'avenir

Merci 19 juin, le ministère de l'économie et des finances, le Gifas et plusieurs régions françaises ont lancé le programme Industrie du Futur. L'ambition est de fournir un cadre d'accompagnement aux PME françaises afin de les appuyer dans leur transformation. « Il a pour objectif de renforcer la compétitivité de la filière par l’introduction des nouvelles technologies 4.0 », détaille le Gifas.

Le programme Industrie du Futur viendra soutenir 300 entreprises françaises. Elles bénéficieront d'un accompagnement dans la conduite de leur transformation, ce qui passera par quatre étapes. Dans un premier temps, il sera nécessaire d'obtenir l'adhésion des équipes dirigeantes afin de pouvoir développer de nouvelles méthodes et actions tournées vers le digital. La transformation numérique des sociétés pourra alors débuter, laquelle passera également par une consolidation de la « collaboration entre donneurs d'ordre et fournisseurs », ajoute le Gifas. Enfin, dans un contexte de digitalisation, où les systèmes se retrouvent connectés, la sécurisation des systèmes d'informations et de production sera également au cœur des préoccupations du programme Industrie du Futur.

Dans un premier temps, ce programme d'accompagnement bénéficiera d'un budget de 21,6 M€ sur la période 2019-2022. Les fonds émaneront de l'Etat, des régions, des entreprises et du Gifas. Les régions Occitanie, Île-de-France, Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine sont ainsi partie prenante dans ce programme.