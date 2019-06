Bourget 2019 : l'industrie attend des contrats de démonstrateurs pour le SCAF

Le programme SCAF s'est accéléré depuis le début de l'année 2019. Le 6 février 2019, le ministère des armées français et le ministère de la défense allemand ont annoncé la notification à Airbus et Dassault d’un contrat d’architecture et de concepts. Cette étude doit durer deux ans et bénéficie d'un budget de 65 M€, financé à part égale par chaque nation. En réalité la France a avancé une partie du budget en attendant que le parlement allemand vote ce financement, chose faite le 5 juin dernier.

Au côté d'Airbus et Dassault Aviation, de nombreux industriels français et allemands sont impliqués : Thales, Safran et MBDA France d'un côté et Hensoldt, ESG, Diehl Aero, Diehl Defence, MBDA Germany, Rohde & Schwarz et MTU de l'autre côté du Rhin. Safran et MTU ont signé en février un accord de coopération industrielle pour la motorisation de l’avion de combat du futur. Pour l'heure, les industriels espagnols ne participent pas encore aux études. Le ministère de la défense espagnol est cependant déjà impliqué dans le programme.

Les industriels espèrent désormais obtenir rapidement des contrats pour le développement de démonstrateurs. Eric Trappier, président de Dassault Aviation le rappelle dans un interview à paraitre dans le numéro spécial Bourget d'Air & Cosmos qui sera disponible le 14 juin : "Ce que l'on demande depuis plusieurs mois c'est le lancement de démonstrateurs en parallèle pour ne pas perdre de temps dans l'exercice des savoir-faire et des technologies au service de la préparation du SCAF opérationnel".

Les contrats de démonstrateurs devraient concerner le NGF, futur chasseur, dont un démonstrateur pourrait voler d'ici 2026, mais aussi le futur moteur du chasseur ou encore les drones (Appelés "Remote Carriers") et armements voire même le système de systèmes.