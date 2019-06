Bourget 2019 : Les avions de collection présents

Ce sont pas moins de vingt-et-un avions de collection qui seront présents au cours de cette cinquante-troisième édition du Salon International de l'Air et de l'Espace, qui se tiendra du 17 au 23 juin.

Anniversaire des 75 ans du débarquement en Normandie oblige, deux Douglas C-47 Skytrain seront présents ("That's all Brother" et "D-Day Doll") ainsi que d'autres avions de la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels un Republic P-47D Thunderbolt, un T-6 Texan (appartenant aux Ailes Anciennes de Corbas), un North American P-51, un Curtiss P-40N, ces deux derniers appartant à France Flying Warbirds. On compte également un Hawker Hurricane, un Yak-3, un Hawker Sea Fury, tous trois étant à des propriétaires privés, le Sea Fury étant celui de Christophe Jacquard.

Vintage Fighter Aircraft présentera de son côté son Spitfire, tandis que l'Amicale Jean-Baptiste Salis exposera son Douglas Skyraider et sa tante Ju (Junkers Ju-52-3M), l'Amicale des avions anciens d'Albert viendra avec un Dassault Flamant MD-312. On note également la présence d'un North American F-86 Sabre grâce à Mistral Warbirds et celle d'un Spartan 7W, propriété de Sébastien Mazzuchetti.

Enfin, l'aéronavale sera également en force. D'abord avec le Zephyr de l'Association Zephyr 28, mais également avec l'Association Alizé Marine et son Bréguet Alizé 1050, sans parler du Morane 733 Alcyon de l'Association Morane Marine.