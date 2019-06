Bourget 2019 : Leonardo s'associe à Diamond Aircraft pour un avion de surveillance maritime

Le salon du Bourget sera l'occasion pour Leonardo et Diamond Aircraft de présenter le DA62-MSA, une version de surveillance maritime de l'avion de missions DA62. Les deux industriels ont ainsi décidé de s'associer afin de modifier l'appareil pour qu'il puisse mener des missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance). Pour cela, le DA62-MSA emporte le radar de surveillance Gabbiano, un capteur électro-optique / infrarouge ainsi que le système d'observation Atos, de Leonardo. Le développement de cette plateforme vise principalement à répondre aux besoins de surveillance de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie Pacifique, précise Leonardo.

L'industriel a également annoncé qu'un nouveau drone militaire, de la famille Falco, serait présenté sur le salon du Bourget. L'industriel italien entend ainsi asseoir sa place dans le domaine des drones et démontrer son implication dans « les modes de transport nouveaux, intelligentes et autonomes ». Leonardo conduit ainsi des activités dans le domaine de l'intelligence artificielle, du big data et du trafic aérien.

L'industriel profitera également du salon pour présenter une maquette de l'avion d'entraînement M-345 (18 appareils ont été commandés par l'armée de l'air italienne) et de l'hélicoptère inhabité AWHERO.