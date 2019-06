Bourget 2019 : Leonardo dévoile le drone Falco Xplorer

Lundi 17 juin, la foule se presse sur le stand de Leonardo. En effet, l'industriel italien profite du salon du Bourget pour dévoiler le dernier-né de la famille Falco, le Falco Xplorer. Plus gros drone de la gamme Falco, l'Xplorer dispose d'une capacité d'emport de 350 kilos et d'une masse maximale au décollage d'1,3 tonne. Doté d'une liaison de communication satellitaire, il dispose d'une autonomie de plus de 24 heures. Le premier vol de l'aéronef devrait avoir lieu au cours du mois de juin, depuis l'aéroport de Trapani, en Italie.

Actuellement en cours de certification afin de pouvoir évoluer dans les espaces aériens non ségrégés, l'Xplorer Falco a été entièrement conçu par Leonardo. Développé en Europe, il n'est donc pas soumis aux restrictions ITAR.

Leonardo a imaginé ce drone afin qu'il puisse répondre à des besoins civils et militaires. Outre un usage militaire, il peut ainsi être employé par des gardes côtés ou des services d'urgence (type sécurité civile). La suite de capteurs se compose d'un radar de surveillance T-80 Gabbiano, de la tourelle électro-optique LEOSS, du système de renseignement SAGE et d'un système d'identification automatique adapté à un emploi maritime. L'intégration des capteurs sera cependant adaptée aux clients de l'Xplorer afin de pouvoir faire face à leurs besoins opérationnels.

L'Xplorer rejoint ainsi la famille de drones Falco d'ores et déjà composée du Falco et du Falco EVO. Plus de 50 drones Falco ont d'ores et déjà été vendus par Leonardo, qui propose également de mettre en œuvre l'aéronef pour le compte de ses clients.