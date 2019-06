Bourget 2019 : le programme de l’ESA

Toujours situé à proximité du pavillon du Cnes, au pied des maquettes des fusées Ariane 1 et Ariane 5 et face au musée de l’Air et de l’Espace, l’Agence spatiale européenne (ESA) présentera également ses programmes phares, en particulier ceux qui seront discutés en novembre prochain à Séville lors de la prochaine réunion des Ministres européens de l’espace, baptisée Space19+.

Pas de grande exposition de maquettes cette année, mais une « exposition numérique innovante », centrée sur le modo du directeur général de l’ESA, Jan Woerner : « L’espace uni en Europe, l’Europe unie dans l’espace », et un grand podium extérieur.

Thomas Pesquet en vedette.

Ce podium accueillera quotidiennement des présentations thématiques pour le grand public, en présence de spécialistes des thèmes abordés, et surtout l’astronaute français Thomas Pesquet :

- lundi 17 juin de 16h30 à 17 h : comment les satellites peuvent nous aider à comprendre et à agir dans le contexte du changement climatique, avec Thomas Pesquet et Pascal Lecomte (Direction de l’observation de la Terre de l’ESA)

- mardi 18 juin de 10h à 10h30 : quand la génération pionnière des astronautes d’Apollo rencontre la nouvelle génération d’astronautes actifs, avec Walter Cunningham (Apollo 7), Charlie Duke (Apollo 16), Al Worden (Apollo 15) et Thomas Pesquet

- mardi 18 juin de 10h45 à 11h30 : zoom sur l’avenir de l’exploration, avec Thomas Pesquet et Didier Schmitt, coordinateur pour l’exploration humaine et robotique pour Space19+

- vendredi 21 juin de 11h à 12h : ouverture des European Space Talks 2019, avec une interaction entre le navigateur charentais François Gabart et Thomas Pesquet

- vendredi 21 juin à partir de 10h : présence du saxophoniste Guillaume Perret, qui a composé une partition musicale interprétée par Thomas Pesquet dans l’espace, pour célèbrer la Fête de la Musique 2019

- vendredi 21 juin de 16h à 17h : proposition d’options de carrière dans l’espace européen, avec des étudiants et Thomas Pesquet.