Bourget 2019 : le Ministère des Armées sélectionne le drone NX70

Novadem a annoncé le 17 juin que son drone NX70 avait été sélectionné par le Ministère des Armées pour venir équiper les soldats français déployés en opérations extérieures. Plus de 50 micro-drones auraient ainsi été commandés par la DGA, pour un montant d'un peu plus de 2 M€. « Chacun des 27 systèmes acquis est composé de deux micro-drones, d'un segment sol et du soutien technique associé », a détaillé l'entreprise aixoise. Les premiers systèmes ont d'ores et déjà été remis à la DGA et ont été évalués par la STAT (Section Technique de l'Armée de Terre).

Ces drones viendront équiper les soldats de l'Armée de Terre afin de renforcer leurs moyens de détection et ainsi les doter d'outils d'observation leur permettant de mieux appréhender leur environnement tactique. « Au-delà de ses capacités de détection et de reconnaissance de jour et de nuit, le NX70 peut être doté de capacités étendues lui permettant, par exemple, d'assurer des missions d'observation de plusieurs heures grâce à son dispositif d'alimentation en énergie depuis le sol via un câble libérable en plein vol », détaille Novadem.

Petit drone tactique pesant environ 1 kilo, le NX70 dispose d'une portée de 3 km et d'une autonomie de 45 minutes. Sa capacité à voler en environnement complexe lui permettra ainsi de s'adapter aux théâtres d'opération, peu importe leurs caractéristiques météorologiques.