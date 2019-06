Bourget 2019 : le Gifas mise sur l'innovation

Parmi les temps forts du #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow, on retrouve notamment l'innovation et la problématique de l'emploi. Deux sujets auxquels le Gifas a consacré des espaces dédiés. « 400 entreprises font partie du groupement et les besoins de recrutement sont massifs », met ainsi en avant Eric Trappier, président du Gifas. Ainsi, jusqu'à 15 000 recrutements pourraient être conduits en 2019, et l'un des défis est d'être capable de trouver les bons candidats. Pour cela, c'est tout naturellement que le salon accueille à nouveau l'espace « Avions des métiers », qui mettra en avant une quinzaine de métiers de l'industrie.

Afin de déclencher des carrières, le Paris Air Lab accueillera pour sa part un grand nombre de start-up. A travers la présence de ces jeunes entrepreneurs, l'objectif est de « montrer aux étudiants qu'il y a de la place pour l'entreprenariat dans notre domaine », met en avant Patrick Daher, commissaire général du salon.

Le Paris Air Lab sera également l'occasion de promouvoir l'innovation afin d'encourager la recherche et technologie et la préparation du futur.

Autre temps fort du salon : le programme industrie du futur. L'objectif est ainsi de pouvoir accompagner les PME du secteur dans leur transformation numérique avec, cette année, un accent particulier qui sera mis sur la cybersécurité.