Bourget 2019 : l'Armée de l'Air met l'innovation au cœur de sa présence

« Innover pour vaincre par les airs », telle sera la thématique de l'Armée de l'Air lors de la 53ème édition du salon du Bourget. « L'innovation revêt un enjeu majeur car elle permet de garantir l'autonomie stratégique de la France et la supériorité opérationnelle des armées », détaille ainsi l'Armée de l'Air. Et ce le Ministère des Armées l'a bien compris en multipliant les initiatives visant à promouvoir et faciliter l'innovation en son sein. Cette dynamique sera donc mise à l'honneur à l'occasion du salon du Bourget, « les armées étant totalement mobilisées pour relever le défi de l'innovation et intégrer ces enjeux immenses au quotidien », annonce l'Armée de l'Air.

La présence du Ministère des armées au SIAE sera ainsi organisée autour de 7 pôles d'exposition : SCAF, drones, spatial, MCO, innovation, protection du territoire national et coopération. Afin d'illustrer ces différents sujets, plusieurs systèmes seront exposés sur le stand du MinArm.

Le Rafale au standard F3R, équipé du pod Reco NG et du missile Meteor, sera ainsi présent. Appeler à monter en puissance, il est attendu que d'ici 2023 l'armée de l'air puisse « projeter 20 Rafale en moins de 48h en outre mer grâce au couple Rafale / Phénix ». L'A330 Phénix sera donc lui aussi exposé, mais se trouvera sur le stand Airbus.

De retour sur la zone du Ministère des Armées, l'avion de formation Pilatus PC-21 sera exposé, de même que l'A400M Atlas ou encore le HIL Guépard (maquette échelle 1). Sur le plan de la défense aérienne, l'armée de l'air mettra à l'honneur le système de défense sol-air SAMP MAMBA et les radars tactiques Ground Master 200 et 400.

Enfin, programme phare du Ministère des Armées et permettant de se tourner définitivement vers l'avenir, le SCAF sera présenté sur le Bourget. Comme le rappelle l'Armée de l'Air, il s'agit d'un « système associant un nouvel avion de combat de 6è génération, adapté aux menaces aériennes contemporaines, à un large éventail d'éléments interconnectés, exploitant le potentiel de l'IA ». Plusieurs annonces concernant ce programme sont par ailleurs attendues au cours de la semaine. Des contrats pour le développement de démonstrateurs devraient ainsi être annoncés.