Bourget 2019: Korean Air prend 30 B787 Dreamliners

« Le B787 Dreamliner est appelé à devenir la colonne vertébrale de notre flotte », a expliqué Walter Cho, le Président de Korean Air, à l’annonce de l’acquisition par sa compagnie de 30 nouveaux appareils de ce modèle phare de la gamme Boeing. L’acquisition de Korean Air se réparti entre 20 B787-10 (dont 10 en leasing auprès d’ALC) et 10 B787-9. Les achats en propre de la compagnie représentent un investissement de 6,3 milliards de dollars.

« Cet appareil offre 15% d’espace en plus (cargo et passagers) que le B787-9 et 25% de gains d’efficacités en terme de consommation », poursuit le Président de Korean Air. Une fois ces livraisons effectuées, Korean Air disposera d’une flotte de 40 Dreamliners. Tous ces appareils seront équipés de moteurs GEnx. Notons encore que la division Korean Air Aerospace produits des éléments de voilure pour le B787.