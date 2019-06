Bourget 2019 : Flying Whales s'arrime en Nouvelle-Aquitaine

Ce sont non moins de cinq régions françaises qui avaient répondu à l'appel d'offres lancé par Flying Whales pour l'implantation de la chaîne d'assemblage française du dirigeable LCA60T. Et pour ce qui constitue une surprise tant des liens étroits avaient été tissés avec la Région Sud (ex-PACA), c'est finalement la Nouvelle-Aquitaine qui l'a emporté face à ses homologues d'Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie et de Sud. S'expliquant sur ce choix, Sébastien Bougon, président fondateur de Flying Whales, a déclaré que « la Région Nouvelle-Aquitaine avait été la meilleure dans le montage du dossier de financement. Elle deviendra, d'ailleurs, le deuxième actionnaire de la holding française ».

Pour l'heure, ce sont encore trois sites qui répondent parfaitement au cahier des charges pour l'implantation d'une pré-FAB et de deux hangars gigantesques de 200 mètres de long sur 60 m de hauteur. Le choix du site retenu sera annoncé d'ici la fin de cette année. Il sera en mesure d'assembler douze machines par an à terme, les deux autres chaînes d'assemblage de Chine et du Québec possédant, de leur côté, les mêmes capacités de production.

Le LCA60T devrait effectuer son premier vol en septembre 2022. Ses premières livraisons sont attendues l'année suivante.